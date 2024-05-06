Бывшая министр Стригункова: жизнь за решёткой после скандала с взяткой в 150 млн Ирэн ОрлонскаяВ Москве суд принял решение об аресте бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, которую подозревают в получении взяток на сумму 123 миллиона рублей.
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