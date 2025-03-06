Из Севастополя перечислено на поддержку ВСУ более 520 тысяч долларов

Именно такая сумма была указана на сегодняшнем внеочередном заседании Правительства Севастополя. Судя по материалам, представленным севастопольскими чекистами, это доказанные пожертвования киевскому режиму от ряда физических и юридических лиц, которые до сих пор делают успешный бизнес и одновременно ведут антироссийскую деятельность на территории Главной базы Черноморского флота.