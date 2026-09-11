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Регионы России

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Учёные создали ИИ, способный распознавать ошибки понимания намерений человека по ЭЭГ

Учёные создали ИИ, способный распознавать ошибки понимания намерений человека по ЭЭГ

Исследователи из KAIST совместно с Microsoft Research Asia разработали новую систему нейронного выравнивания ценностей (Neural Value Alignment, NVA), которая анализирует электроэнцефалограммы (ЭЭГ) для определения ошибок искусственного интеллекта (ИИ) в понимании намерений человека.

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