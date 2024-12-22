Статья путаная. А если коротко - денацификация Усраины это именно Рамзан в Куеве. Быдло разбежалось. Граница Малороссии около Венгрии, Словакии, Польши. Но Путин об этом должен молчать. И это правильно!

L

Ledi

Евреи и хохлы одного поля ягоды. Две фашиствующие, кровожадные, лживые трассы, прикидывающиеся бедными овечками. Евреи способны воевать только с женщинами и детьми и хапать чужие земли. Жидам верить нельзя. Этот кадми - змея и в этом году зашевелится виварий лжецов и лицемеров.