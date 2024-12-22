Западным политикам слишком страшно говорить: «победим Россию», поэтому они демонизируют одного человека — Путина Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» ответила на десятки вопросов от россиян и зарубежных корреспондентов, однако президент России, естественно, ориентировался в своих высказываниях на внутреннюю аудиторию.
Яков Кедми: У Путина нет цели завоевать ни Киев, ни Причерноморье, не надо фантазировать
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Статья путаная. А если коротко - денацификация Усраины это именно Рамзан в Куеве. Быдло разбежалось. Граница Малороссии около Венгрии, Словакии, Польши. Но Путин об этом должен молчать. И это правильно!
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14 час.
L
Ledi
Евреи и хохлы одного поля ягоды. Две фашиствующие, кровожадные, лживые трассы, прикидывающиеся бедными овечками. Евреи способны воевать только с женщинами и детьми и хапать чужие земли. Жидам верить нельзя. Этот кадми - змея и в этом году зашевелится виварий лжецов и лицемеров.
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11 час.
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