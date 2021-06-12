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Как сделать квадратное отверстие в плитке

Как сделать квадратное отверстие в плитке

Необходимость сделать отверстие в керамической плитке возникает часто. При капитальном ремонте помещений в процессе отделки керамикой не обойтись без вырезки и сверления в плитке разнообразных отверстий для розеток, выключателей, смесителей и труб.

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