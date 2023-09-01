Сотрудника «Уральских авиалиний» обвиняют в издевательствах над пассажирами. По его словам — люди неправы

Катя Гончарова

Свои и чужие. В России воплощается европейский сценарий, ведущий к расколу общества. Для понимания скопирую цитаты от умных женщин, которые всё понимают в отличие от некоторых баба-мужчин - критиков моих комментариев: 1. Ирина Иванова: "на последнем шабаше в Давосе, куда собралась вся мировая элита, обсуждался вопрос дальнейшей миграции. Россия должна принять до миллиарда мигрантов из Азии и Африки. Так власть затыкает недовольство местных мигрантами, демонстрируя Западу, что они готовы выполнять все их распоряжения... 2. Светлана К.: "Я определяю для себя ситуацию как в 41-м. Т.е., выходя на улицу, я не в безопасности. Как жили наши предки, когда пришли немцы? Мне бабушка рассказывала. Просто я не думала, что эти рассказы мне пригодятся". Бывает, что дружат сильные. Это одно. А бывает, что дружат слабые. И кто слабее, того и ..."дружат", как хотят. 3. Selena Self: "Это не первый раз в истории, когда политически хотят ослабить титульную нацию России - и это Русские. И тут начинается игротека на том, что любой - это русский". 4. Татьяна Кашуба - Добровольская: "теперь серые своим законом решили обязать Русов не защищаться от насилия с их стороны устроенное через мигрантов. Но всё ли выверили они при этом? Нет, не всё, это и станет причиной их поражения!... 5. Елена Карпова: Похоже и русским нужны свои диаспоры на своей земле, если власть не в состоянии защитить свой народ! 6. Мария Иванова: "пора создавать русское движение. Во всех городах. Нам нужен сильный лидер. Который за русских". 7. Довыпендривались Мигранты "раскалывают" Россию: об этнических ОПГ и грядущем бунте. Мигрантов курируют и тренируют спецслужбы запада. Это чувствуется по их наглости, по действиям и по уверенным выражениям лиц - мол за мной сила. Возмущает: почему верховные и местные власти страны самоустранились от решения указанных проблем? Почему допускают унижения, оскорбления, издевательства в адрес местных коренных жителей со стороны приехавших в Россию иностранных граждан? Мало своих чиновников, издевающихся над народом, так ещё и "гости" смеются над "хозяевами". Мигранты в РФ уже говорят в открытую: это не мы понаехали, это Вы не успели уехать! Они приезжают не жить с нами, а жить вместо нас!!! Исламизация - это и есть реализация проекта "Россия без русских". Ваше мнение? См. «Центр политической кибернетики».