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FiNE NEWS

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От эйфории до настоящей близости: как парам пройти все кризисы и выйти ещё крепче

От эйфории до настоящей близости: как парам пройти все кризисы и выйти ещё крепче

Представьте: вы только что встретили человека, от которого сердце выпрыгивает из груди. Всё вокруг искрится, мелочи кажутся милыми, а будущее рисуется в самых радужных тонах.

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