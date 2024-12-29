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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин – 1-й игрок в истории НХЛ с 60 голами в пустые ворота. У Гретцки 56, Маршанд и Кросби идут в топ-5 – 37 и 36

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (5:2), поразив пустые ворота.

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