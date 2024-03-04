Йеменские хуситы атаковали коммерческое судно в Аравийском море

Официальный представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сарие Ану в понедельник, 4 марта, заявил, что йеменские хуситы корабельными ракетами атаковали израильское судно в Аравийском море, – сообщают СМИ.
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