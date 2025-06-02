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Экс-советник Трампа Флинн назвал оскорблением атаки на Россию без ведома США

Экс-советник Трампа Флинн назвал оскорблением атаки на Россию без ведома США

Атаки ВСУ на российские аэродромы создают риски для глобальной стабильности. Об этом написал бывший советник президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн в соцсети X.

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Комментарии
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Валерий Путря
Дроны бандеровских урок нарушили международное соглашение ОСНВ-3, из которого не вышли ни Россия (только приостановила его действие), ни США. Именно этим договором предусмотрено ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ размещение стратегических бомбардировщиков на ОТКРЫТЫХ площадках. Бешеная руина плюнула и на США, и на Россию,  и на весь мир. После этого теракта у Российской делегации в Стамбуле появился неубиваемый козырь в переговорах с нацистскими бандерлогами, а у Главнокомандующего - развязаны руки в осуществлении ядерной доктрины России, ибо нападение на средства доставки ЯО - это объявление войны. Не думаю, что переговоры в Стамбуле прекратят войну, (если вообще состоятся) но, то, что их уже выиграла Россия - свершившийся факт. Интересно, как будет Трамп вытирать со своего лица плевок просроченного наркофюрера руины?
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