ВП

Валерий Путря

Дроны бандеровских урок нарушили международное соглашение ОСНВ-3, из которого не вышли ни Россия (только приостановила его действие), ни США. Именно этим договором предусмотрено ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ размещение стратегических бомбардировщиков на ОТКРЫТЫХ площадках. Бешеная руина плюнула и на США, и на Россию, и на весь мир. После этого теракта у Российской делегации в Стамбуле появился неубиваемый козырь в переговорах с нацистскими бандерлогами, а у Главнокомандующего - развязаны руки в осуществлении ядерной доктрины России, ибо нападение на средства доставки ЯО - это объявление войны. Не думаю, что переговоры в Стамбуле прекратят войну, (если вообще состоятся) но, то, что их уже выиграла Россия - свершившийся факт. Интересно, как будет Трамп вытирать со своего лица плевок просроченного наркофюрера руины?