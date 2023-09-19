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В Бурятии 21-летнюю девушку задержали за смерть троих подростков в ДТП

В Бурятии 21-летнюю девушку задержали за смерть троих подростков в ДТП

В Бурятии 21-летнюю местную жительницу задержали за смертельное ДТП, где погибли трое подростков.В пресс-службе республиканского Следкома сообщили, что 17 сентября вечером она попросила автомобиль Honda Accord у несовершеннолетнего родственника.

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