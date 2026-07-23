Отчет ЕЦБ по банковскому кредитованию: жесткие условия тормозят бизнес-активность в Еврозоне

Европейский центральный банк опубликовал результаты квартального исследования банковского кредитования (Bank Lending Survey) за II квартал 2026 года, зафиксировав продолжение тенденции к ужесточению условий выдачи займов в Еврозоне.
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