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Отчет ЕЦБ по банковскому кредитованию: жесткие условия тормозят бизнес-активность в Еврозоне

Отчет ЕЦБ по банковскому кредитованию: жесткие условия тормозят бизнес-активность в Еврозоне

Европейский центральный банк опубликовал результаты квартального исследования банковского кредитования (Bank Lending Survey) за II квартал 2026 года, зафиксировав продолжение тенденции к ужесточению условий выдачи займов в Еврозоне.

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