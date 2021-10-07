Василий Орлов: Приамурью выделили инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что региону выделен инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей, деньги пойдут на софинансирование реконструкции очистных сооружений в Благовещенске.
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