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Минобороны России: Высокоточными ракетами уничтожен завод взрывчатых веществ ВСУ в районе Павлогрда

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли высокоточный ракетный удар уничтожив цеха предприятия по производству взрывчатых веществ для ВСУ в районе Павлограда.

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