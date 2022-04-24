Минобороны России: Высокоточными ракетами уничтожен завод взрывчатых веществ ВСУ в районе Павлогрда

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли высокоточный ракетный удар уничтожив цеха предприятия по производству взрывчатых веществ для ВСУ в районе Павлограда.
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