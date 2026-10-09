Киевский градоначальник Виталий Кличко в разговоре с изданием Bild отметил, что взяточничество в ближайшем круге Владимира Зеленского наносит урон как оборонному потенциалу Украины, так и ее репутации среди западных союзников.
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