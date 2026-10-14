Услышать российскую премьеру оперы Гайдна, увидеть Евгения Стычкина в моноспектакле по Достоевскому или оказаться в эпицентре творческой лаборатории фильма «Лавр» с Юрой Борисовым и Евгением Водолазкиным — рассказываем, чем заняться и куда сходить на ближайшей неделе.