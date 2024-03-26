Россия меняет тактику. Что это значит?

Большинство людей, интересующихся событиями в соседней стране, обратили внимание, что несколько последних наших доставок имели качественно другой смысл, чем это было раньше.
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