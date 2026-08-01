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Слепой британец проехал 240 километров по автомагистрали, ориентируясь на огни грузовиков

Слепой британец проехал 240 километров по автомагистрали, ориентируясь на огни грузовиков

В Великобритании перед судом предстал 49-летний Энтони Холл, который, будучи официально признанным слепым, проехал около 150 миль (241 километр) по автомагистрали, следуя за задними огнями грузовых автомобилей.

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