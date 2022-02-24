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Диетолог назвала запрещенный продукт при «омикрон»-штамме

Диетолог назвала запрещенный продукт при «омикрон»-штамме

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева не рекомендует употреблять кофе пициентом с диагнозом «омикрон»-штамм», так как этот напиток способствует обезвоживанию и может усугубить процесс интоксикации в организме, сообщает PRIMPRESS.

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