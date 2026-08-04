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Малофеев призвал применить оружие массового поражения и не жалеть «чужих»

Малофеев призвал применить оружие массового поражения и не жалеть «чужих»

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил, что России пора прекратить жалеть «чужих» и вместо этого нанести противнику сокрушительный удар, чтобы затем диктовать условия переговоров с позиции силы.

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