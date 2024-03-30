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Мать террориста из «Крокуса» попросила прощение у семей убитых

Мать террориста из «Крокуса» попросила прощение у семей убитых

Мать спросила у сына, для кого он это сделал.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»--> Муассар Заргарова, мать одного из задержанных за теракт в «Крокус Сити Холле» Шамсиддина Фаридуни, со слезами на глазах принесла извинения родственникам погибших.

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