Мать террориста из «Крокуса» попросила прощение у семей убитых

Мать спросила у сына, для кого он это сделал.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»--> Муассар Заргарова, мать одного из задержанных за теракт в «Крокус Сити Холле» Шамсиддина Фаридуни, со слезами на глазах принесла извинения родственникам погибших.