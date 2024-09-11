#Сводка на утро 11 сентября 2024 года ▪ В Курской области Армия России начала контрнаступательные действия на западном фланге вклинения противника, сокращая зону контроля ВСУ у Государственной границы.
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#Сводка на утро 11 сентября 2024 года ▪ В Курской области Армия России начала контрнаступательные действия на западном фланге вклинения противника, сокращая зону контроля ВСУ у Государственной границы.
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