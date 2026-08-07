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Косить по расписанию: как с 2026 года ужесточится контроль за тишиной на дачных участках

Косить по расписанию: как с 2026 года ужесточится контроль за тишиной на дачных участках

Дачная жизнь, где каждый мог шуметь на своем участке в любое время, уходит в прошлое. С 2026 года правила соблюдения тишины в садоводческих товариществах изменятся: территории СНТ официально приравнивают к жилым зонам.

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