Косить по расписанию: как с 2026 года ужесточится контроль за тишиной на дачных участках

Дачная жизнь, где каждый мог шуметь на своем участке в любое время, уходит в прошлое. С 2026 года правила соблюдения тишины в садоводческих товариществах изменятся: территории СНТ официально приравнивают к жилым зонам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии