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Несекретные материалы

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Китайцы построили полномасштабную модель американского атомного авианосца «Джеральд Форд»

Китайцы построили полномасштабную модель американского атомного авианосца «Джеральд Форд»

Максимально приближенную к оригиналу копию, очень похожую на тренировочную цель, обнаружили в пустыне Такла-Макан (Синьцзяно-Уйгурский район КНР).

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