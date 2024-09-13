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Аргументы и Факты

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Стали известны первые слова военкора Поддбуного после выписки из больницы

Стали известны первые слова военкора Поддбуного после выписки из больницы

Стали известны первые слова военкора ВГТРК Евгения Поддубного после выписки из больницы.«Я плохо помню, как меня доставили в Курскую больницу, но хорошо помню, что стало там значительно легче», - поделился Поддубный в интервью «России 24».

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