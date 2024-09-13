Стали известны первые слова военкора Поддбуного после выписки из больницы

Стали известны первые слова военкора ВГТРК Евгения Поддубного после выписки из больницы.«Я плохо помню, как меня доставили в Курскую больницу, но хорошо помню, что стало там значительно легче», - поделился Поддубный в интервью «России 24».
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