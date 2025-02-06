Руководство дивизиона накрыло в Полтаве: глава МИД Швеции подал в отставку. А теперь – Одесса. В Сеть утекли кадры удара

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Невероятно гуманные правила придумали военные начальники в Москве. Значит теперь, при проведении очередной сходки военспецов ВСУ и спецов из-за бугра укры пригласят на это профсоюзное собрание десяток буфетчиц и еще девиц и парней легкого поведения (педиков то есть), то ракетного удара не будет, можно и не скрываться. Замечательно!
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