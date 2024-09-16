Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность

Глава Амурского муниципального района Павел Боровлев в своем Telegram-канале рассказал, что победивший на выборах глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер от инфаркта до своего вступления в должность.
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