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Политика как она есть

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Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность

Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность

Глава Амурского муниципального района Павел Боровлев в своем Telegram-канале рассказал, что победивший на выборах глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер от инфаркта до своего вступления в должность.

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