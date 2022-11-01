Военное обозрение

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Опубликованы кадры целого и невредимого фрегата «Адмирал Макаров», якобы уничтоженного ВСУ при атаке беспилотников

Опубликованы кадры целого и невредимого фрегата «Адмирал Макаров», якобы уничтоженного ВСУ при атаке беспилотников

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", якобы почти уничтоженный украинскими морскими беспилотниками во время атаки на Севастополь в субботу утром, оказался вполне себе цел и невредим и спокойно стоит на месте своей стоянки.

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