«Посмотрим, чем всё это закончится». Льюис Хэмилтон в растерянности

«Посмотрим, чем всё это закончится». Льюис Хэмилтон в растерянностиFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признался, что не знает причин своего слабого выступления на Гран При Саудовской Аравии.
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