Владимир Головнев посетил мебельную фабрику в Шатуре

Правительство Московской области уделяет особое внимание развитию отдаленных территорий региона. Так, для предпринимателей, ведущих здесь бизнес, действуют дополнительные меры поддержки – субсидии, сниженные процентные ставки и многое другое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии