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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Владимир Головнев посетил мебельную фабрику в Шатуре

Владимир Головнев посетил мебельную фабрику в Шатуре

Правительство Московской области уделяет особое внимание развитию отдаленных территорий региона. Так, для предпринимателей, ведущих здесь бизнес, действуют дополнительные меры поддержки – субсидии, сниженные процентные ставки и многое другое.

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