В ЦБ рассказали, почему банк может заблокировать денежный перевод

Российские банки с 25 июля должны будут блокировать денежные переводы, если получили от сотовых операторов информацию о том, что перед совершением операции клиент получил подозрительные звонки или СМС, что может свидетельствовать о попытке мошенников украсть денежные средства В Центробанке рассказали, что может повлиять на блокировку банковского перевода.