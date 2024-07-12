В ЦБ рассказали, почему банк может заблокировать денежный перевод

Российские банки с 25 июля должны будут блокировать денежные переводы, если получили от сотовых операторов информацию о том, что перед совершением операции клиент получил подозрительные звонки или СМС, что может свидетельствовать о попытке мошенников украсть денежные средства В Центробанке рассказали, что может повлиять на блокировку банковского перевода.
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