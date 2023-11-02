Экс-премьер Италии Конте назвал провалом разговор Мелони с российским пранкером

Экс-премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с резкой критикой в адрес нынешнего премьера Джорджи Мелони за ее недавний разговор с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым).
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