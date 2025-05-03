В Дагестане наградили школьника, спасшего выпавшего с 9-го этажа ребенка

Именными часами шестиклассника Амира Абачева из Москвы, который спас выпавшего из окна девятого этажа четырехлетнего ребенка, наградил глава Дагестана Сергей Меликов, 3 мая сообщает пресс-служба политика.
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