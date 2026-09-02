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Авто - Мото - Новости

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Марка Tenet Plus раскрыла стоимость российского кроссовера Tenet Plus L6

Марка Tenet Plus раскрыла стоимость российского кроссовера Tenet Plus L6

Российский автомобильный бренд Tenet Plus объявил рекомендованные розничные цены на свой новый среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6.

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