Марка Tenet Plus раскрыла стоимость российского кроссовера Tenet Plus L6

Российский автомобильный бренд Tenet Plus объявил рекомендованные розничные цены на свой новый среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6.
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