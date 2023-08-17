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Ученые обнаружили «частицу-демона» без массы и с нейтральным зарядом. Ее предсказали 70 лет назад и она может изменить науку

Ученые обнаружили «частицу-демона» без массы и с нейтральным зарядом. Ее предсказали 70 лет назад и она может изменить науку

Исследователи Университета Иллинойса обнаружили в лаборатории «демона Пайнса» — безмассовую частицу с нейтральным зарядом.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Молодцы *
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13 час.
В
Воробей
Детки в детсаде тоже наивно полагают, что имеют полную свободу творить всё, что им заблагорассудится.  Это проистекает от полной неосведомлённости с точки зрения большего масштаба рассмотрения явлений. Таковой преобладающий фон мира преднамеренно был задуман и последовательно реализуется. Без этого необходимого условия достижение Цели Творения было бы невозможным!
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6 час.
ГМ
Георгий Михалев
Опять брешут мелкобриты.
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5 час.

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