Ученые обнаружили «частицу-демона» без массы и с нейтральным зарядом. Ее предсказали 70 лет назад и она может изменить науку

В

Воробей

Детки в детсаде тоже наивно полагают, что имеют полную свободу творить всё, что им заблагорассудится. Это проистекает от полной неосведомлённости с точки зрения большего масштаба рассмотрения явлений. Таковой преобладающий фон мира преднамеренно был задуман и последовательно реализуется. Без этого необходимого условия достижение Цели Творения было бы невозможным!