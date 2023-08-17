Ученые обнаружили «частицу-демона» без массы и с нейтральным зарядом. Ее предсказали 70 лет назад и она может изменить науку
Исследователи Университета Иллинойса обнаружили в лаборатории «демона Пайнса» — безмассовую частицу с нейтральным зарядом.
Комментарии
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Детки в детсаде тоже наивно полагают, что имеют полную свободу творить всё, что им заблагорассудится. Это проистекает от полной неосведомлённости с точки зрения большего масштаба рассмотрения явлений. Таковой преобладающий фон мира преднамеренно был задуман и последовательно реализуется. Без этого необходимого условия достижение Цели Творения было бы невозможным!
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