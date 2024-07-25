СМИ: Залужный лично санкционировал операцию по угону Су-34

фото: RT сообщает, что раскрыты подробности вербовки пилота. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тем, кто лично санкционировал провалившуюся операцию по вербовке российского летчика с угоном Су-34 в 2022 году, Как сообщает RT , ссылаясь на слова допрошенного экс-полковника ВСУ Романа Червинского, которого считают виновником неудачи, он был рядовым участником межведомственной группы, состоявшей из сотрудников СБУ и ВСУ.