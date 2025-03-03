“Уже устарело и никому не нужно”: эксперты окончательно раскритиковали техн...

“Уже устарело и никому не нужно”: эксперты окончательно раскритиковали технологию создания игр на базе ИИ от MicrosoftВ начале года игровое подразделение Microsoft, вместо того чтобы сосредоточиться на решении собственных фундаментальных проблем в разработке и издании игр, решило ворваться в гонку генеративного искусственного интеллекта.