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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Уже устарело и никому не нужно”: эксперты окончательно раскритиковали техн...

“Уже устарело и никому не нужно”: эксперты окончательно раскритиковали техн...

“Уже устарело и никому не нужно”: эксперты окончательно раскритиковали технологию создания игр на базе ИИ от MicrosoftВ начале года игровое подразделение Microsoft, вместо того чтобы сосредоточиться на решении собственных фундаментальных проблем в разработке и издании игр, решило ворваться в гонку генеративного искусственного интеллекта.

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