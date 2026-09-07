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Татар-информ

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Артисты театра «Созвездие-Йолдызлык» выступят для жителей районов РТ

Артисты театра «Созвездие-Йолдызлык» выступят для жителей районов РТ

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» В сентябре артисты театра «Созвездие-Йолдызлык» выступят перед жителями районов Татарстана.

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