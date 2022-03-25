Как сэкономить 50% на покупке кухонного гарнитура

Вопрос соотношения качества и цены кухонных гарнитуров волнует многих. Можно ли приобрести действительно хорошую, функциональную мебель для кухни по доступной цене? Или бюджетные варианты – это лишь видимость, которая не прослужит и пары лет.
Вопрос соотношения качества и цены кухонных гарнитуров волнует многих. Можно ли приобрести действительно хорошую, функциональную мебель для кухни по доступной цене? Или бюджетные варианты – это лишь видимость, которая не прослужит и пары лет.
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