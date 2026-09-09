Рафинья забил в 5-м матче подряд – «Фейеноорду». У вингера «Барселоны» 7 голов в этом сезоне

Рафинья Диас продолжил забивать в каждом матче сезона. Вингер «Барселоны» открыл счет на 3-й минуте встречи с « Фейеноордом » в Лиге чемпионов, воспользовавшись передачей от Ламина Ямаля .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым