В Германии возмутились отношением украинских беженцев к продуктам

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON Украинские беженцы, выбросившие в мусорный бак бесплатные продукты питания, полученные в сети общепита Geraer Tafel в немецком городе Гера, возмутили местных жителей, пишет издание Focus.
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