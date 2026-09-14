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На Кубани пьяный лихач влетел в пристройку к дому и чуть не убил в ней женщину

На Кубани пьяный лихач влетел в пристройку к дому и чуть не убил в ней женщину

Протаранив на скорости ворота и забор, лихач влетел в стену пристройки и разрушил ее. До этого он умудрился столкнуться с припаркованной Ладой-Грантой.

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