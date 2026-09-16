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ИА Регнум

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В Тюмени начали испытания нового газотурбинного двигателя ТМ16

Ресурсные испытания газотурбинного двигателя судового типа ТМ16 запущены в рамках Международного промышленно-энергетического форума TNF 16 сентября.

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