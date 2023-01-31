Страна и люди

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Врагу не дается их старый «Мираж»

Врагу не дается их старый «Мираж»

От мертвого осла уши получит Зеленский, а не легендарный французский истребитель Константин Ольшанский На фото: самолет Dassault Mirage 2000 (Фото: ZumaTAСС) Владимир Зеленский после натовских тяжелых танков захотел заполучить еще и истребители.

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