От мертвого осла уши получит Зеленский, а не легендарный французский истребитель Константин Ольшанский На фото: самолет Dassault Mirage 2000 (Фото: ZumaTAСС) Владимир Зеленский после натовских тяжелых танков захотел заполучить еще и истребители.