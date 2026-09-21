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Zero Hedge

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Trump Announces 'AI Force', Plans To Name AI Czar As US Pushes Tech Dominance

Trump Announces 'AI Force', Plans To Name AI Czar As US Pushes Tech Dominance

Trump Announces 'AI Force', Plans To Name AI Czar As US Pushes Tech Dominance Authored by AG News Staff via American Greatness, President Donald Trump announced plans to form an "AI Force" and appoint an artificial intelligence czar as his administration looks to promote the rapidly growing technology while using existing laws to address potential wrongdoing.

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