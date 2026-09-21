AWS отказалась от дата-центра в Техасе после запроса на 90% налоговой льготы

Amazon Web Services хотела получить скидку на налог на недвижимость сроком до 30 лет, но в итоге решила не строить объект Amazon Web Services (AWS) отказалась от строительства дата-центра в округе Худ, штат Техас, после того как компания запрашивала налоговую льготу до 90% на срок до 30 лет.
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