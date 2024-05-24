Русский МИД прокомментировал слухи об ужесточении выдачи загранпаспортов

Внешнеполитическое ведомство опровергло информацию, касающуюся заграничных паспортовСегодня, 24 мая, официальный представитель МИД России заявила, что некоторые СМИ опубликовали недостоверную информацию об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов.
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