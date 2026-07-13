Алматинских водителей ждут усиленные проверки на дорогах

С 11 по 16 июля в Алматы проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на снижение аварийности, повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение общественной безопасности, cообщает Polisia.
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