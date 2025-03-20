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ЕС усиливает контроль на границах для повышения безопасности региона

ЕС усиливает контроль на границах для повышения безопасности региона

Лидеры Евросоюза в Брюсселе приняли решение ужесточить контроль на внешних границах для обеспечения безопасности.

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