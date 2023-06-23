Китай России друг, но деньги для него дороже

Верящие в безграничную дружбу Москвы и Пекина находятся в отрыве от реальности. Визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву сразу после своего переизбрания подразумевал, что Россия получит от него что-то эпохальное и переломное.
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